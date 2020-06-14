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«Всегда будут только улыбки, счастье и любовь!» Глушаков показал фото с младшей дочерью

«Всегда будут только улыбки, счастье и любовь!» Глушаков показал фото с младшей дочерью
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в соцсетях поделился фотографиями с младшей дочерью Александрой.

«Несмотря ни на что и ни на кого, что бы ни происходило, всегда будет только так: улыбки, счастье и любовь!» — написал Глушаков в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Денис выступает за «Ахмат» с 2019 года. Хавбек защищал цвета московского «Спартака», иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, столичных «Локомотива» и «Ники». За национальную команду России Глушаков играл с 2011 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Денис принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх встречах Кубка России. 33-летний футболист записал в актив четыре мяча.

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