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Футболисты и тренеры «Болоньи» отказались от месячной зарплаты

Футболисты и тренеры «Болоньи» отказались от месячной зарплаты
Футбол / Италия 0

Футболисты и члены тренерского штаба «Болоньи» отказались от месячной зарплаты, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Таким образом игроки и тренеры решили поддержать клуб, который находится в непростой ситуации из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Ранее от зарплат отказались руководители «Болоньи».

«В связи с длительным перерывом в чемпионате, вызванным чрезвычайной ситуацией, игроки первой команды и тренерский штаб выразил желание, как и руководство, отказаться от зарплаты за один месяц. Клуб выражает признательность за то чувство ответственности, которое в эти непростые времена проявляют футболисты и тренеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Болоньи».

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