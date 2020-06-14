Футболисты и тренеры «Болоньи» отказались от месячной зарплаты

Футболисты и члены тренерского штаба «Болоньи» отказались от месячной зарплаты, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Таким образом игроки и тренеры решили поддержать клуб, который находится в непростой ситуации из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Ранее от зарплат отказались руководители «Болоньи».



«В связи с длительным перерывом в чемпионате, вызванным чрезвычайной ситуацией, игроки первой команды и тренерский штаб выразил желание, как и руководство, отказаться от зарплаты за один месяц. Клуб выражает признательность за то чувство ответственности, которое в эти непростые времена проявляют футболисты и тренеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Болоньи».

«Ростов» интересуется хавбеком «Болоньи» Годфредом Донсой