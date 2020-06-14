«Локомотив» сыграл вничью с «Казанкой» в 45-минутном товарищеском матче
Московский «Локомотив» в товарищеском матче сыграл вничью с фарм-клубом «Казанка» — 1:1. Встреча прошла в укороченном формате и длилась 45 минут.
«Локомотив» — «Казанка» — 1:1
Голы: Сулейманов, 22 (1:0), Агеев, 33 (1:1)
«Локомотив»: Медведев, Живоглядов, Идову, Чёрный, Лысов, Куликов, Коломейцев, Титков, Дорофеев, М. Мухин, Сулейманов.
Этот матч стал для «Локомотива» вторым под руководством Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб 1 июня.
Из-за пандемии коронавируса сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен в марте. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июня.
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича
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