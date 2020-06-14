«Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича

Московский «Локомотив» обыграл «Тамбов» в товарищеском матче со счётом 1:0. Встреча проходила в Москве на одном из тренировочных полей стадиона «Черкизово».

Первый тайм завершился со счётом 0:0. На 60-й минуте матча полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев отдал передачу в центр штрафной на хавбека Дмитрия Рыбчинского, и тот отправил мяч в ворота.

Этот матч стал для «Локомотива» первым под руководством Марко Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб 1 июня.

Из-за пандемии коронавируса сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен в марте. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июня.