Гол Цымбаларя вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В 13-й паре 1/16 финала болельщики выбирают между голом Ильи Цымбаларя («Спартак») в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) и голом Дмитрия Хохлова («Локомотив») в ворота «Интера» в матче Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (21 октября 2003 года).

В этом противостоянии с минимальным отрывом победил гол Цымбаларя — за него проголосовал 51% опрошенных. Мяч Хохлова набрал 49% голосов.

Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича и Андрея Тихонова.