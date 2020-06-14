Гол Цымбаларя вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 13-й паре 1/16 финала болельщики выбирают между голом Ильи Цымбаларя («Спартак») в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов сезона-1998/1999 (30 сентября 1998 года) и голом Дмитрия Хохлова («Локомотив») в ворота «Интера» в матче Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (21 октября 2003 года).
В этом противостоянии с минимальным отрывом победил гол Цымбаларя — за него проголосовал 51% опрошенных. Мяч Хохлова набрал 49% голосов.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича и Андрея Тихонова.
- 14 июня 2020
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
14:59
-
14:56
-
14:32
-
14:20