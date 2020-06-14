Сейду Думбия поддержал движение Black Lives Matter

Бывший нападающий «Сьона» Сейду Думбия, известный в России по выступлению за ЦСКА, выступил в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
«Давайте вместе выступим за искоренение расовых предрассудков, где бы они ни существовали. Все мы имеем право на одинаковую жизнь», — написал Думбия на своей странице в «Инстаграме».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, надавив на шею, и удерживал в таком положении несколько минут. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили некоторые штаты США, акции проходят в Великобритании, Франции и других странах. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).
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