«Челси» может подписать Тальяфико, Теллеса или Курзаву в случае срыва трансфера Чилвела

Лондонский «Челси» рассматривает защитника «Лестер Сити» Бена Чилвела в качестве приоритетного усиления на левый фланг обороны, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
В случае срыва трансфера Чилвела у лондонцев есть план «Б». Согласно ему, «Челси» попробует приобрести либо Николаса Тальяфико («Аякс»), либо Алекса Теллеса («Порту»), либо Лейвена Курзаву («ПСЖ»).
Руководство «Лестер Сити» готово рассмотреть предложение по Чилвелу в размере € 55 млн. Ранее в клубе не рассматривались предложения ниже € 90 млн — суммы, за которую прошлым летом был продан Гарри Магуайр в «Манчестер Юнайтед».
Основным претендентом за левого защитника сборной Англии является лондонский «Челси», главный тренер которых Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в трансфере Чилвела. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию столичной команде в борьбе за футболиста.
Чилвел является воспитанником «Лестера» и выступает за клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяча, отдал 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
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