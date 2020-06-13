«Лестер» готов снизить цену на Чилвела на € 35 млн. Игроком интересуется «Челси»

Руководство «Лестер Сити» из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, может быть вынуждено снизить ценник на своего защитника Бена Чилвела. Как сообщает Evening Standart, «лисы» готовы рассмотреть предложение в размере € 55 млн. Ранее в клубе не рассматривались предложения ниже € 90 млн — суммы, за которую прошлым летом был продан Гарри Магуайр в «Манчестер Юнайтед».



Основным претендентом за левого защитника сборной Англии является лондонский «Челси», главный тренер которых Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в трансфере Чилвела. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию столичной команде в борьбе за футболиста.



Чилвел является воспитанником «Лестера» и выступает за клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 2 мяча, отдал 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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