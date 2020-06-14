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«Шальке-04» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии

«Шальке-04» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
Футбол / Германия 0

«Шальке-04» не сумел выиграть в 13-м матче чемпионата Германии, установив новый клубный антирекорд.

Клуб из Гельзенкирхена обновил личный антирекорд по длине безвыигрышной серии. В 1993 году клуб не мог победить на протяжении 12 матчей с августа по октябрь.

Антирекорд «Шальке-04» установил в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (1:1). Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Даниэль Калиджиури, реализовав 11-метровый. Гости отыгрались на 81-й минуте благодаря автоголу Хуана Гонсалеса.

«Шальке-04», набрав 39 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (57) — на 4-е место.

В 32-м туре «Шальке-04» на выезде сыграет с «Айнтрахтом».

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