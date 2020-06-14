Марко Николич: мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до меня

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после товарищеского матча с «Тамбовом» (1:0) заявил, что хочет сохранить футбол, в который команда играла до его появления.

«Сейчас у нас нет времени создать новую игровую модель с нуля, мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат – мы должны попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Московский «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Тамбов» (1:0). Встреча проходила в Москве на одном из тренировочных полей стадиона «Черкизово».



Из-за пандемии коронавируса сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен в марте. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июня.