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«Чуть-чуть прибавил». Рассказов ответил на шутку подписчика про лишний вес

«Чуть-чуть прибавил». Рассказов ответил на шутку подписчика про лишний вес
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов на своей странице в «Инстаграме» ответил на пост подписчика, пошутившего о лишнем весе.

Пользователь skif_spam опубликовал в «Инстаграме» фото, сделанное в вагоне метро. На снимке подписчик отметил Рассказова. «Вот что делает карантин с футболистами», — пошутил пользователь. «Чуть-чуть прибавил», — ответил ему Рассказов.

22-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один мяч в собственные ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн ранее сообщил, что клуб не может договориться с защитником Николаем Рассказовым о продлении контракта.

«Спартак» не может договориться с Николаем Рассказовым о продлении контракта
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