В Бельгии потребовали заменить статую короля Леопольда II памятником Алдервейрелду

Жители Антверпена создали петицию с требованием установить памятник защитнику сборной Бельгии и «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелду.

Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене. Монумент убрали из-за протестов в рамках акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Понятно, что статуя Леопольда II не вернётся на площадь. Поскольку это место теперь свободно, думаю, было бы неплохо установить туда памятник настоящему местному герою — Тоби Алдервейрелду. Помимо того что он талантливый и успешный футболист, он никогда не забывал своих корней», — пишет автор петиции на сайте Change.org. Петицию подписало более тысячи человек.

В ответ на протесты бельгийцев против расизма власти Антверпена убрали памятник королю Бельгии Леопольду II. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в США в Бельгии начались массовые протесты против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской. В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности Леопольда, правление которого известно жёсткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена ДР Конго.