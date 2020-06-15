Азар — о матче с «Эйбаром»: приятно вернуться на поле в белом

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).

«Приятно вернуться на поле в белом. Hala Madrid!» — написал Азар на своей странице в «инстаграме», опубликовав фотографии с матча.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец принял участие в 11 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года.

«Реал», набрав в 28 матчах 59 очков, занимает второе место в Примере.