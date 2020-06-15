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Тоби Алдервейрелд отреагировал на идею бельгийцев установить памятник в его честь

Тоби Алдервейрелд отреагировал на идею бельгийцев установить памятник в его честь
Футбол / Англия 0

Защитник сборной Бельгии и «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал появление петиции с требованием установить в Антверпене памятник в его честь.

«Это честь для меня, но я не буду подписывать такую петицию. Думаю, что 80% подписавшихся — мои друзья. Не думаю, что когда-нибудь заслужу статую в свою честь. Никогда не сказал бы, что настало время для появления памятника мне, потому что не считаю, что буду достоин этого», — цитирует Алдервейрелда The Sun.

Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене. Монумент убрали из-за протестов в рамках акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности Леопольда, правление которого известно жёсткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена ДР Конго.

В Бельгии потребовали заменить статую короля Леопольда II памятником Алдервейрелду
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