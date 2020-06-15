Тоби Алдервейрелд отреагировал на идею бельгийцев установить памятник в его честь

Защитник сборной Бельгии и «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал появление петиции с требованием установить в Антверпене памятник в его честь.
«Это честь для меня, но я не буду подписывать такую петицию. Думаю, что 80% подписавшихся — мои друзья. Не думаю, что когда-нибудь заслужу статую в свою честь. Никогда не сказал бы, что настало время для появления памятника мне, потому что не считаю, что буду достоин этого», — цитирует Алдервейрелда The Sun.
Статую футболиста хотят водрузить на место памятника королю Леопольду II, которая долгое время стояла в Антверпене. Монумент убрали из-за протестов в рамках акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности Леопольда, правление которого известно жёсткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня расположена ДР Конго.
- 15 июня 2020
-
01:12
-
00:58
-
00:49
-
00:34
-
00:22
-
00:13
-
00:04
- 14 июня 2020
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:18
-
22:53
-
22:50
-
22:24
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:30
-
19:16
-
19:14