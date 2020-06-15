Сеск Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выступил против расизма.
«На стадионах есть невежество, люди оскорбляют тебя по поводу цвета твоей кожи. Это глупо. К сожалению, это происходит годами, и пришло время говорить и действовать. Если вам нужно закрыть стадионы и раздать запреты, сделайте это. Если им нужно отправиться в тюрьму – пусть идут в тюрьму. Необходимо сделать всё, что потребуется. Будут и другие идиоты, которые захотят стать клоунами, но если им придётся заплатить за это высокую цену, они должны, потому что этого больше нельзя допускать в спорте и в мире», — приводит слова Фабрегаса The Irish Times со ссылкой на The Guardian.
В завершившемся сезоне чемпионата Франции Фабрегас принял участие в 18 матчах, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.
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