Сеск Фабрегас призвал сажать в тюрьму за расизм

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выступил против расизма.

«На стадионах есть невежество, люди оскорбляют тебя по поводу цвета твоей кожи. Это глупо. К сожалению, это происходит годами, и пришло время говорить и действовать. Если вам нужно закрыть стадионы и раздать запреты, сделайте это. Если им нужно отправиться в тюрьму – пусть идут в тюрьму. Необходимо сделать всё, что потребуется. Будут и другие идиоты, которые захотят стать клоунами, но если им придётся заплатить за это высокую цену, они должны, потому что этого больше нельзя допускать в спорте и в мире», — приводит слова Фабрегаса The Irish Times со ссылкой на The Guardian.

В завершившемся сезоне чемпионата Франции Фабрегас принял участие в 18 матчах, в которых записал в свой актив 3 результативные передачи.