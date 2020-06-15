«Краснодар» продлил контракты с Бергом и Крицюком

«Краснодар» на своём официальном сайте сообщил о продлении сотрудничества с нападающим Маркусом Бергом и голкипером Станиславом Крицюком.

Новый контракт Берга рассчитан до 30 июня 2021 года. Напомним, 33-летний швед перешёл в стан «быков» прошлым летом. Крицюк, выступающий за «Краснодар» с 2016 года, останется в клубе как минимум до 31 июля.

«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «быки» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

В первой встрече после возобновления кампании-2019/2020 «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе 21 июня, начало — в 20:00 мск.