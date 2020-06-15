«Спартак» — «Динамо» — 1:4. Команды выставляли сильнейшие составы

«Чемпионату» стали известны стартовые протоколы товарищеского матча «Динамо» и «Спартака», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 4:1. Встреча прошла накануне, 14 июня, в Тушино на одном из тренировочных полей около стадиона «Открытие Арена».



Состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Тиль, Крал, Ларссон, Понсе.



Состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Карапузов, Юсупов, Каборе, Жоазиньо, Панченко, Игбун.



В ходе матча происходили следующие перестановки: вместо Панченко вышел Н'Жье, Плиев заменил Жоаозиньо, Рыков занял место Шунича, Соснин поменял Паршивлюка, а Шиманьски – Карапузова.



Во втором тайме у красно-белых пошли перестановки. Место в воротах занял Акмурзин. Умяров поменял Рассказова и занял место на правом фланге обороны. В ходе второй половины встречи он перешёл в центр, а место на правом фланге занял Ещенко. Также во втором тайме вместо Кутепова вышел Маслов, вместо Понсе – Соболев, а вместо Тиля – Бакаев.