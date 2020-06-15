Энди Коул: чуть не обмочился, когда увидел Роналдо перед матчем с «Интером»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал о встрече с бразильцем Роналдо в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:1) в 1999 году.
«Помню, перед игрой с миланским „Интером“ я встал в туннеле и увидел Роналдо. Честно говоря, я чуть не обмочился. Я годами наблюдал за его игрой. В моём представлении он был идеалом футболиста, и вот я стою в туннеле на „Сан-Сиро“ и говорю себе: „Это просто невозможно! Я на самом деле на том же уровне с этими парнями, которыми восхищался“. Это было сюрреалистично», — приводит слова Коула Goal.com.
Напомним, победителем Лиги чемпионов сезона-1998/1999 стал «Манчестер Юнайтед». Энди Коул выступал в составе «красных дьяволов» с 1995 по 2001 год.
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