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У Лукаса Васкеса диагностировано повреждение правой камбаловидной мышцы

У Лукаса Васкеса диагностировано повреждение правой камбаловидной мышцы
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Лукаса Васкеса.

В ходе обследования у 28-летнего футболиста было выявлено повреждение правой камбаловидной мышцы. Сроки восстановления Васкеса не сообщаются.

Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Мадридский «Реал» набрал 59 очков в 28 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.

В следующем туре испанской Примеры мадридский «Реал» дома сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 18 июня.

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