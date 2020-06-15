Тедеско высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми.
«Не знаю, было ли решение провести полуфинал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге справедливым. Но игра в Питере – не проблема. Я принимаю это (эту фразу Тедеско произнёс на русском. — Прим. «Чемпионата»). Да, со сменой регламента в ходе турнира я раньше не сталкивался. Но мы должны понимать, на какие вещи мы можем повлиять, а что изменить не в наших силах. Распыляться на эти темы не хочется, важно бросить все силы на подготовку к возобновлению сезона», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля.
Малафеев высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
- 15 июня 2020
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