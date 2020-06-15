Далер Кузяев может перейти в «Марсель»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.



По информации источника, на 27-летнего футболиста претендует «Марсель». В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Также интерес к Кузяеву проявляют «Хоффенхайм» и «Валенсия».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузяев с большой долей вероятности не будет продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивается в июне. Таким образом, хавбек может присоединиться к «Марселю» на правах свободного агента.

Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей. За сборную России Кузяев дебютировал в октябре 2017 года в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). С тех пор полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, забил один мяч и отдал три голевых паса.