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Далер Кузяев может перейти в «Марсель»

Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.

По информации источника, на 27-летнего футболиста претендует «Марсель». В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Также интерес к Кузяеву проявляют «Хоффенхайм» и «Валенсия».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузяев с большой долей вероятности не будет продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивается в июне. Таким образом, хавбек может присоединиться к «Марселю» на правах свободного агента.

Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей. За сборную России Кузяев дебютировал в октябре 2017 года в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). С тех пор полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, забил один мяч и отдал три голевых паса.

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