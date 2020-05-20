Далер Кузяев намерен уехать в Европу
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом».
Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.
Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».
Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей. За сборную России Кузяев дебютировал в октябре 2017 года в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). С тех пор полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, забил один мяч и отдал три голевых паса.
Отец Кузяева: предложения от других клубов не рассматриваем
- 20 мая 2020
-
23:39
-
23:32
-
23:19
-
23:06
-
22:59
-
22:39
-
22:27
-
22:17
-
22:14Далер Кузяев намерен уехать в Европу Эксклюзив
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:38
-
21:21
-
21:15
-
20:56
-
20:48
-
20:35
-
20:34
-
20:17
-
20:09
-
20:02
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:08
-
18:53
-
18:49
-
18:32
-
18:20
-
18:12
-
18:04
Партнерский контент