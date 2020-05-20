Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом».

Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.

Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом».

Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей. За сборную России Кузяев дебютировал в октябре 2017 года в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). С тех пор полузащитник провёл за национальную команду 21 матч, забил один мяч и отдал три голевых паса.