Сейду Думбия может перейти в «Нант»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может стать игроком «Нанта», сообщает «твиттер» Get French Football News.
По данным источника, представители игрока предложили его услуги «Нанту», а также ещё ряду клубов. В данный момент форвард является свободным агентом.
В марте «Сьон» разорвал с Думбия контракт после того, как игрок отказался идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса. По словам ивуарийца, его уволили через мессенджер WhatsApp.
За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе своей карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара он провёл 38 матчей и забил 9 голов.
Сейду Думбия отказался переходить в клуб из второй лиги Франции
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