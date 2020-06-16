Сейду Думбия может перейти в «Нант»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может стать игроком «Нанта», сообщает «твиттер» Get French Football News.

По данным источника, представители игрока предложили его услуги «Нанту», а также ещё ряду клубов. В данный момент форвард является свободным агентом.

В марте «Сьон» разорвал с Думбия контракт после того, как игрок отказался идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса. По словам ивуарийца, его уволили через мессенджер WhatsApp.



За ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В ходе своей карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара он провёл 38 матчей и забил 9 голов.