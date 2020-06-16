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ЦСКА показал, как команда готовится у матчу с «Зенитом»

ЦСКА показал, как команда готовится у матчу с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского ЦСКА поделилась фотографиями с тренировки команды, которая готовится к матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».

«Продолжаем тренироваться в Ватутинках и готовиться к матчу ЦСКА — »Зенит", — говорится в «твиттере» московского клуба.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «армейского» клуба от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. «Зенит» (50) — на 1-м месте. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира состоится 19 июня.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 20 июня в Москве. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».

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