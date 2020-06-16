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Трансфер Сергея Милинкович-Савича — приоритет для «ПСЖ»

Трансфер Сергея Милинкович-Савича — приоритет для «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Руководство «Пари Сен-Жермен» сделало приоритетной задачу приобрести этим летом центрального полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

«Лацио» уже отклонил одно предложение «ПСЖ» в размере € 60 млн, но ожидается, что действующие чемпионы французской Лиги 1 в ближайшее время предложат итальянскому клубу улучшенный вариант сделки.

В услугах Милинкович-Савича заинтересованы также мадридский «Реал», туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Сергей принял участие в 31 матче за «Лацио» во всех турнирах. 25-летний сербский хавбек записал в свой актив 5 голов и 7 результативных передач.

Контракт Милинкович-Савича с «орлами» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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