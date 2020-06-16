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Роналду, Погба и Салаха представили в образе звёзд 70-х. Фото

Роналду, Погба и Салаха представили в образе звёзд
Роналду, Погба и Салаха представили в образе звёзд 70-х. Фото
Футбол / Прочие турниры 0

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает отмечать 50-летие чемпионата мира, который проходил в Мексике в 1970 году.

В своём официальном «инстаграме» турнира организация опубликовала новую подборку нынешних звёзд футбола в ретро-образе. В этот раз в образе звёзд 70-х предстали португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Фото: «Инстаграм» чемпионата мира

Фото: «Инстаграм» чемпионата мира

Фото: «Инстаграм» чемпионата мира

Напомним, победителем чемпионата мира 1970 года стала национальная команда Бразилии, которая в финальном поединке турнира смогла обыграть сборную Италии со счётом 4:1. Третье место заняла национальная команда ФРГ, обыгравшая сборную Уругвая со счётом 1:0.

Ранее в образе звёзд 70-х были представлены Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

ФИФА представила Месси, Мбаппе и Неймара в образе звёзд 70-х. Фото
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