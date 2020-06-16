Федерация футбола Португалии продлила контракт с Сантушем до 2024 года

Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем. Новое соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2024 года.

«Для меня и моего тренерского штаба большая честь продолжить этот путь, который был начат благодаря воле и решимости президента федерации. Мы знаем, что не можем выиграть всё, но будем бороться, чтобы сделать это. Возможно, после окончания действия этого контракта я завершу тренерскую деятельность», — отметил Сантуш.

Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под руководством специалиста национальная команда стала чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019).