Федерация футбола Португалии продлила контракт с Сантушем до 2024 года
Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем. Новое соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2024 года.
«Для меня и моего тренерского штаба большая честь продолжить этот путь, который был начат благодаря воле и решимости президента федерации. Мы знаем, что не можем выиграть всё, но будем бороться, чтобы сделать это. Возможно, после окончания действия этого контракта я завершу тренерскую деятельность», — отметил Сантуш.
Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под руководством специалиста национальная команда стала чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2018/2019).
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