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Генеральный директор «Балтики»: выйдем в РПЛ и будем крепким клубом, со своими целями

Генеральный директор «Балтики»: выйдем в РПЛ и будем крепким клубом, со своими целями
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев выразил мнение, что клубу по силам выйти в РПЛ в следующем сезоне.

«Может быть, прозвучит странно, но во время паузы мы сэкономили более 40 млн рублей. Сократили сумму долговых обязательств. «Балтика» одной из первых в ФНЛ осознанно пошла на сокращение зарплаты — это не осталось без внимания совета директоров и главы региона.

«Балтика» выйдет в РПЛ и будет там крепким клубом, со своими целями и задачами. Мы всё для этого делаем. Понимаем, что готовы к Премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге", — приводит слова Качукаева Sportbox.

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