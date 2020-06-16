Генеральный директор «Балтики»: выйдем в РПЛ и будем крепким клубом, со своими целями

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев выразил мнение, что клубу по силам выйти в РПЛ в следующем сезоне.
«Может быть, прозвучит странно, но во время паузы мы сэкономили более 40 млн рублей. Сократили сумму долговых обязательств. «Балтика» одной из первых в ФНЛ осознанно пошла на сокращение зарплаты — это не осталось без внимания совета директоров и главы региона.
«Балтика» выйдет в РПЛ и будет там крепким клубом, со своими целями и задачами. Мы всё для этого делаем. Понимаем, что готовы к Премьер-лиге ментально и базисно. Сегодня клуб в стабильном состоянии. Нас ничто не отвлекает от реализации задуманного и задекларированного перед главой региона и советом директоров, которые солидарно нам помогают, поддерживают в каждом нашем шаге", — приводит слова Качукаева Sportbox.
- 16 июня 2020
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:18
-
17:08
-
17:01
-
16:53
-
16:47
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
15:50
-
15:42
-
15:39