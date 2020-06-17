«Бавария» стала второй командой в истории, выигравшей 8-й национальный титул подряд

Мюнхенская «Бавария», досрочно ставшая накануне чемпионом Германии, стала второй командой в истории 5 лучших европейских чемпионатов, выигравшей 8 национальных титулов подряд, сообщает Squawka в «Твиттере».

«Бавария» становилась чемпионом в сезонах-2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.



Также мюнхенцы стали третьим клубом в истории топ-5 европейских лиг по количеству выигранных национальных первенств. Лидирует в этом списке туринский «Ювентус», ставший чемпионом Италии 35 раз, за ним следует мадридский «Реал» (33), а замыкает тройку новоиспечённый чемпион Германии — «Бавария», выиграв титул в 30-й раз.



Напомним, в матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.