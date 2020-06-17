Эксперт: на Лионеле Месси не было пенальти. Контакт был минимальным

Эксперт по судейству газеты Marca Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Леганеса» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

Эпизод произошёл в середине второго тайма. Рефери посчитал, что игрок гостей нарушил правила на форварде сине-гранатовых Лионеле Месси. Аргентинец сам реализовал удар с 11-метровой отметки.

«Это не пенальти. Там был контакт, но этого недостаточно. Соперник нарушал правила на Месси за пределами штрафной, но внутри неё контакт был минимальным. ВАР не скорректировал решение, поскольку контакт был, но это не пенальти», — приводит слова Оливера Marca.

Финальный свисток зафиксировал победу «Барселоны» со счётом 2:0. Автором первого гола стал нападающий каталонцев Ансу Фати.