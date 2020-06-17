РФС изучит слова Дьякова о мешках денег, полученных игроками «Ростова» от других команд

В Российском футбольном союзе отреагировали на слова бывшего защитника «Ростова» и «Динамо» Виталия Дьякова.
Ранее в интервью «Чемпионату» футболист заявил следующее: «Сталкивался ли с договорными матчами в «Ростове»? Нет. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки».
«Эта информация будет изучена», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате».
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