РФС изучит слова Дьякова о мешках денег, полученных игроками «Ростова» от других команд

В Российском футбольном союзе отреагировали на слова бывшего защитника «Ростова» и «Динамо» Виталия Дьякова.



Ранее в интервью «Чемпионату» футболист заявил следующее: «Сталкивался ли с договорными матчами в «Ростове»? Нет. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки».



«Эта информация будет изучена», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате».