Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Просто смешно». Дьяков ответил Кобелеву и экс-сотруднику «Локомотива» и «Динамо»

«Просто смешно». Дьяков ответил Кобелеву и экс-сот
«Просто смешно». Дьяков ответил Кобелеву и экс-сотруднику «Локомотива» и «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Защитник Виталий Дьяков прокомментировал слова экс главного тренера и спортивного директора «Динамо» Андрея Кобелева и бывшего юриста «Локомотива» и исполнительного директора бело-голубых Евгения Кречетова.

«Читаю Кречетова и Кобелева, просто смешно… Кречетов пусть сначала узнает, кто именно меня воспитал! Я воспитанник не «Локомотива», а краснодарской школы СДЮШОР-5… Во-вторых, он прекрасно знал о нашей встрече по разрыву контракта с «Динамо»!

Про Кобелева я не сказал, что он плохой или хороший тренер или человек! Я говорил о подготовке команды на зимних сборах! Надо внимательно читать статью либо слушать, если тебе её кто-то читает! А то, что на сборах был сильный упор на физику, подтвердит любой игрок, и, думаю, Кобелеву это грех отрицать!» — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Кобелев: не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова
«Фантазии обиженного мальчика». Экс-сотрудник «Локомотива» и «Динамо» — о словах Дьякова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020