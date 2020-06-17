«Просто смешно». Дьяков ответил Кобелеву и экс-сотруднику «Локомотива» и «Динамо»

Защитник Виталий Дьяков прокомментировал слова экс главного тренера и спортивного директора «Динамо» Андрея Кобелева и бывшего юриста «Локомотива» и исполнительного директора бело-голубых Евгения Кречетова.
«Читаю Кречетова и Кобелева, просто смешно… Кречетов пусть сначала узнает, кто именно меня воспитал! Я воспитанник не «Локомотива», а краснодарской школы СДЮШОР-5… Во-вторых, он прекрасно знал о нашей встрече по разрыву контракта с «Динамо»!
Про Кобелева я не сказал, что он плохой или хороший тренер или человек! Я говорил о подготовке команды на зимних сборах! Надо внимательно читать статью либо слушать, если тебе её кто-то читает! А то, что на сборах был сильный упор на физику, подтвердит любой игрок, и, думаю, Кобелеву это грех отрицать!» — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 17 июня 2020
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