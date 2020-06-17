УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов
Президент УЕФА Александер Чеферин объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов.
Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
В настоящее время в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).
Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
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