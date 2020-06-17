«Какую сборную обыграла Россия на Евро-2004?» и другие вопросы в новом квизе о футболе

«Чемпионат» и Quiz Time сделали новую игру для футбольных болельщиков. 22 июня в YouTube-канале «Чемпионата» пройдёт большая футбольная викторина, начало — в 20:00 мск. Участие в игре бесплатное.

В дни несостоявшегося Евро-2020 и уже возобновившихся матчей РПЛ все вопросы будут посвящены чемпионатам Европы по футболу и Российской Премьер-Лиге. Мы охватим всю историю турниров и уделим много внимания современности. Для оптимальной подготовки освежите в голове последние новости из разделов про Евро и РПЛ.

Для участия в игре важно предварительно зарегистрироваться в специальной форме. Играть можно в команде с помощью средств связи или индивидуально. Всех участников ждут 4 раунда по 15 вопросов от простых к сложным, с разной подачей: текстовые, фото, видео, аудио. А также с разнообразной механикой принятия ответов. Для удобства внесения ответов лучше использовать телефон, предварительно прослушав инструкцию от ведущего. Трансляцию с вопросами лучше открыть на экране компьютера.

Вас ждёт игра на знание, логику и скорость подачи ответов. Мы знаем, что на «Чемпионате» много любителей футбола. Настало время проверить себя в большой игре!