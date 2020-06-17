«Химки» будут играть в ФНЛ, несмотря на лицензию для выступления в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
«История такая: в Российском футбольном союзе две лицензии — РФС-1 и РФС-2. Они отличаются друг от друга только особенностью бюджета, который заявляет клуб. Видимо, заявили ту сумму, которой хватило для получения лицензии РФС-1, а выступать мы будем в ФНЛ в любом случае», — цитирует Терюшкова «Р-Спорт».
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов ранее прокомментировал получение клубом лицензии РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской Премьер-Лиге.
Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, если не найдёт спонсора.
- 17 июня 2020
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