Игроки «Астон Виллы» и «Шеффилда» стали на колено и надели футболки Black Lives Matter

Футболисты бирмингемской «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Перед началом матча на стадионе «Вилла Парк» игроки обеих команд стали на одно колено в центральном круге. Фото опубликовано на странице АПЛ в «Твиттере».
Кроме того, футболисты вышли играть в футболках с надписью Black Lives Matter вместо фамилий.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
- 17 июня 2020
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