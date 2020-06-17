«Шальке-04» проиграл «Айнтрахту», не сумев выиграть в 14-м матче подряд

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» уступил «Айнтрахту» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

Счёт на 28-й минуте открыл Андре Силва с передачи Даити Камада. Во втором тайме «Айнтрахт» увеличил преимущество, отличился Давид Абрахам благодаря результативному пасу Филипа Костича. На 59-й минуте Уэстон Маккенни сократил разрыв в счёте. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Шальке» Джан Боздоган.

Матч обслуживал главный арбитр Гвидо Винкманн. Ему помогали Кристиан Бандурски и Арно Блос. Резервный арбитр — Флориан Бадштюбнер.

«Шальке-04» не сумел выиграть в 14-м подряд матче чемпионата Германии. Это новый клубный антирекорд. «Айнтрахт» в результате победы набрал 41 очко и обогнал «Шальке» в турнирной таблице Бундеслиги. Гельзенкирхенцы (39) опустились на 10-е место.