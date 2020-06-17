«Шальке-04» проиграл «Айнтрахту», не сумев выиграть в 14-м матче подряд

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» уступил «Айнтрахту» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Счёт на 28-й минуте открыл Андре Силва с передачи Даити Камада. Во втором тайме «Айнтрахт» увеличил преимущество, отличился Давид Абрахам благодаря результативному пасу Филипа Костича. На 59-й минуте Уэстон Маккенни сократил разрыв в счёте. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Шальке» Джан Боздоган.
Матч обслуживал главный арбитр Гвидо Винкманн. Ему помогали Кристиан Бандурски и Арно Блос. Резервный арбитр — Флориан Бадштюбнер.
«Шальке-04» не сумел выиграть в 14-м подряд матче чемпионата Германии. Это новый клубный антирекорд. «Айнтрахт» в результате победы набрал 41 очко и обогнал «Шальке» в турнирной таблице Бундеслиги. Гельзенкирхенцы (39) опустились на 10-е место.
- 17 июня 2020
-
21:56
-
21:35
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:13
-
21:08
-
21:02
-
20:52
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:08
-
19:04
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:03
-
17:54