Неймар: меня обвиняли в попытках унизить соперников, но я хотел показать красивый дриблинг

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что никогда не хотел унизить соперников, делая финты.

«Стал выступать на высоком уровне, когда большинство команд в мире гораздо больше заботилось о защите и разрушении атак, чем о нападении и красоте игры. Были исключения, такие как «Сантос», «Барселона», но со временем всё больше клубов стало отдавать предпочтение ударам, и это очень хорошо. Было время, когда меня обвиняли, что пытаюсь унизить соперников, но я всегда просто хотел показать красивый дриблинг», — сказал Неймар в интервью российскому GQ.

Ранее Неймар опубликовал фото для GQ Russia, а его девушка Наталья Барулич прокомментировала снимок: «Самый красивый в мире».



Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.