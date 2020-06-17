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Неймар: меня обвиняли в попытках унизить соперников, но я хотел показать красивый дриблинг

Неймар: меня обвиняли в попытках унизить соперников, но я хотел показать красивый дриблинг
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что никогда не хотел унизить соперников, делая финты.

«Стал выступать на высоком уровне, когда большинство команд в мире гораздо больше заботилось о защите и разрушении атак, чем о нападении и красоте игры. Были исключения, такие как «Сантос», «Барселона», но со временем всё больше клубов стало отдавать предпочтение ударам, и это очень хорошо. Было время, когда меня обвиняли, что пытаюсь унизить соперников, но я всегда просто хотел показать красивый дриблинг», — сказал Неймар в интервью российскому GQ.

Ранее Неймар опубликовал фото для GQ Russia, а его девушка Наталья Барулич прокомментировала снимок: «Самый красивый в мире».

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Неймар опубликовал фото, сделанное для GQ Russia
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