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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.

К середине первого тайма «Арсенал» потерял из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Даниель Себальос и Давид Луис. Счёт был открыт в конце тайма, автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. В начале второй половины Луис нарушил правила своей штрафной в борьбе за мяч с Риядом Марезом и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кевин де Брёйне. В компенсированное время третий гол забил Фил Фоден.

«Манчестер Сити», набрав 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (40) — на 9-м месте.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
17 июня 2020, среда. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Стерлинг – 45+2'   2:0 Де Брёйне – 51' (пен)   3:0 Фоден – 90+1'
Удаления: нет / Давид Луис – 49'
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