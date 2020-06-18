«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ему ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.

К середине первого тайма «Арсенал» потерял из-за травм Гранита Джаку и Пабло Мари, вместо которых на поле вышли Даниель Себальос и Давид Луис. Счёт был открыт в конце тайма, автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. В начале второй половины Луис нарушил правила своей штрафной в борьбе за мяч с Риядом Марезом и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кевин де Брёйне. В компенсированное время третий гол забил Фил Фоден.

«Манчестер Сити», набрав 60 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (40) — на 9-м месте.