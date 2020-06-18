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Экс-игрок сборной Франции: Головин – это сильный хавбек с высоким игровым интеллектом

Экс-игрок сборной Франции: Головин – это сильный хавбек с высоким игровым интеллектом
Футбол / Франция 0

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением о российском игроке «Монако» Александре Головине.

«Головин — это очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет только прогрессировать в «Монако».

Переход в «ПСЖ»? Там очень высокая конкуренция в средней линии и можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Он еще успеет поиграть в топ-клубе», — цитируют Карамбё «Известия».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

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