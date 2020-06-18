«Бавария» готова предложить Ашрафу Хакими € 6-7 млн в год. «Реал» отпустит его за € 60 млн

«Бавария» намерена подписать защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, который выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», сообщает AS.

По данным источника, Хакими является одной из главных трансферных целей мюнхенского клуба на ближайшее трансферное окно. Сообщается, что «Бавария» готова предложить 21-летнему игроку зарплату € 6-7 млн в год. Несмотря на то, что Хакими не входит в планы главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на следующий сезон, «Реал» не отпустит футболиста, если за него будет предложено менее € 60 млн.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.