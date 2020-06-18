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«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку

«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Раф
«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку
Футбол / РПЛ 0

Президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара в своём «твиттере» сообщил, что клуб расплатился с московским «Спартаком» за полузащитника Рафаэла Кариоку.

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (€ 1,26 млн)», — написал Камара.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» – сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в мексиканскую команду «Тигрес», с которой завоевал чемпионский титул.

В ходе своей карьеры Рафаэл также защищал цвета «Гремио» и «Васко да Гама». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 28 матчах мексиканской Апертуры, в которых отметился 1 голом и получил 3 жёлтые карточки.

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