Бывший шеф-скаут «Спартака» рассказал, как в клуб попали Ибсон и Кариока

Бывший шеф-скаут московского «Спартака» Александр Аверьянов поделился воспоминаниями о переходах в клуб бразильских полузащитников – Ибсона, Рафаэла Кариоки и Ромуло.
«Ибсон уже играл в Европе, стоил недорого и подходил нам по стилистике. Кариоку отбирали из нескольких кандидатов — все проголосовали за него.
Что касается Ромуло, приехали с Дмитрием Поповым на игру «Васко да Гамы». Жуниньо Пернамбукано и ещё один возрастной игрок творили чудеса в атаке, но после потери мяча останавливались и смотрели футбол. А Ромуло за них носился, подчищал, вступал в единоборства и при этом хорошо начинал атаки. Когда понадобился центральный полузащитник, я напомнил Диме о Ромуло — и больше мы на ту позицию никого не рассматривали», — приводятся слова Аверьянова на сайте телеканала «Матч».
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