Эктор Бельерин будет оплачивать посадку 3 тыс. деревьев после каждой победы «Арсенала»
Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин принял участие в экологической акции, направленной на борьбу с загрязнением воздуха.
«В этом сезоне после каждой игры „Арсенала“, в которой мы победим, я буду сажать 3 тыс. деревьев, чтобы бороться с проблемой выбросов углекислого газа», — написал Бельерин на своей странице в "Инстаграме".
В первом матче после рестарта АПЛ, который состоялся вчера, 17 июня, «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити». «Горожане» обыграли оставшихся вдесятером «канониров» со счётом 3:0. Впервые с 2017 года «Арсенал» не нанёс ни одного удара в створ в матче АПЛ.
«Арсенал», набрав 40 очков в 29 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Давид Луис взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»
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