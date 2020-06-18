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В РФС исключили прямой обмен городами между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»

В РФС исключили прямой обмен городами между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о ситуации с переездом «Тамбова» в Нижний Новгород.

«Тамбов» проходит процедуру получения лицензии РФС-1. Что касается переездов, то прямой обмен с «Нижним Новгородом» невозможен. Нам поступали обращения. Мы запросили документы, не получили официальных ответов. Клуб может сменить географию, как «Динамо СПб» переехало в Сочи. Но просто поменяться местами нельзя», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.

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