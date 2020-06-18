Денис Черышев: если «Валенсия» сыграет в свой футбол, обязательно победим «Реал»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о матче 29-го тура Примеры с мадридским «Реалом».
«Знаем, что «Реал» — отличная команда. Это всегда меняет дело, но если мы сыграем интенсивно, в наш футбол, победим и обязательно добьёмся положительного результата. Победа над «Реалом» значительно подняла бы моральный дух футболистов. Нам предстоит сыграть много матчей подряд, и мы должны быть едиными.
Прежде всего мы должны очень внимательно сыграть в обороне и постараться не пропустить гол. Возможности забить будут. Наша команда умеет создавать опасность в штрафной зоне соперника, и мы должны воспользоваться шансами», — приводит слова Черышева пресс-служба «Валенсии».
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась ничьей со счётом 1:1. Черышев вышел на поле на 87-й минуте вместо хавбека Гонсалу Гедеша и не отметился результативными действиями. «Валенсия» набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (59) расположился на втором месте.
- 18 июня 2020
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