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Айртон Лукас — о возобновлении сезона в РПЛ: осталось совсем немного

Айртон Лукас — о возобновлении сезона в РПЛ: осталось совсем немного
Футбол / РПЛ 0

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас в соцсетях опубликовал фото с тренировки красно-белых.

«Мы продолжаем. Осталось совсем немного», — написал Айртон на странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Айртона Лукаса в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 19 июня. Первый матч после паузы «Спартак» проведёт на выезде 20 июня. Соперником красно-белых будет тульский «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 мск. В первом круге «Арсенал» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 1:0. Встреча состоялась 4 ноября 2019 года, единственный гол забил Евгений Луценко.

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