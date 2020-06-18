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Кадыров: решение УЕФА вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе

Кадыров: решение УЕФА вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе
Футбол / РПЛ 0

Глава Чечни, почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал решение УЕФА, что Грозный снова может принимать международные матчи.

«Дорогие друзья! Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом Александером Чеферином принял очень важное решение для любителей футбола России – одобрил проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном, на грандиозной «Ахмат-Арене». Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных.

Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Уверен, этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома.

Запрет на проведение международных футбольных игр действовал на всей территории Северного Кавказа с 2013 года. Официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-Лиги по изучению ситуации на месте в Грозном. Члены комиссии лично смогли убедиться, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью.

Выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и УЕФА за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких матчей любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном! «Ахмат» — сила!" — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

В 2013 году УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа. Решение было обосновано угрозами террористических актов.

Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА
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