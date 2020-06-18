Кадыров: решение УЕФА вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе

Глава Чечни, почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал решение УЕФА, что Грозный снова может принимать международные матчи.

«Дорогие друзья! Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом Александером Чеферином принял очень важное решение для любителей футбола России – одобрил проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном, на грандиозной «Ахмат-Арене». Наш стадион получил лицензию УЕФА и теперь может проводить международные матчи, а также встречи сборных.

Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Уверен, этого решения ждали миллионы любителей футбола СКФО, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома.

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Запрет на проведение международных футбольных игр действовал на всей территории Северного Кавказа с 2013 года. Официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Премьер-Лиги по изучению ситуации на месте в Грозном. Члены комиссии лично смогли убедиться, что в Грозном, да и на всей территории Чеченской Республики, нет проблем с безопасностью.

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Выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и УЕФА за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких матчей любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном! «Ахмат» — сила!" — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

В 2013 году УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа. Решение было обосновано угрозами террористических актов.