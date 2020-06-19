Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У игрока клуба Бекхэма «Интер Майами» обнаружен коронавирус

У игрока клуба Бекхэма «Интер Майами» обнаружен коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Тест футболиста «Интер Майами» на коронавирус дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Имя заражённого футболиста не называется. Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно, игрок соблюдает протоколы изоляции и получает соответствующее лечение. Отмечается, что футболист мог заразиться из-за близкого контакта с человеком, у которого были лёгкие симптомы заболевания.

Напомним, в этом году «Интер Майами» дебютировал MLS. Одним из владельцев клуба является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм.

Сезон в MLS возобновится 8 июля. Будет проведён специальный турнир для всех 26 команд, который продлится до 11 августа. Все матчи будут проходить в Орландо.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020