У игрока клуба Бекхэма «Интер Майами» обнаружен коронавирус
Тест футболиста «Интер Майами» на коронавирус дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Имя заражённого футболиста не называется. Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно, игрок соблюдает протоколы изоляции и получает соответствующее лечение. Отмечается, что футболист мог заразиться из-за близкого контакта с человеком, у которого были лёгкие симптомы заболевания.
Напомним, в этом году «Интер Майами» дебютировал MLS. Одним из владельцев клуба является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм.
Сезон в MLS возобновится 8 июля. Будет проведён специальный турнир для всех 26 команд, который продлится до 11 августа. Все матчи будут проходить в Орландо.
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