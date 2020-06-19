Джордан Ларссон — о Black Lives Matter: не думаю, что белым людям стоит обижаться

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон высказался о реакции людей на движение Black Lives Matter, основанное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейского в США.



«Не думаю, что белым людям или людям других рас стоит обижаться. Потому что чернокожие люди прошли через многое за длительное время. Если вы откроете книги и посмотрите, что в США творилось в период расцвета рабства, увидите, что это было ужасно.



Обижаться и реагировать агрессивно точно не стоит, ведь сейчас мы впервые начали обсуждение проблем чернокожих людей. О том, что происходит с ними в США и других странах. Не думаю, что другие люди должны чувствовать себя оскорблёнными. Да, разумеется, сейчас к этой теме привлечено много внимания, но это лишь первый раз в истории, когда такое случается. На мой взгляд, это очень важно и людям не стоит воспринимать это неправильно», — цитирует Ларссона Sport24.